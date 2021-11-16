Владимирских педагогов без прививок отстраняют от работы

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимире стартовали обещанные отлучения от работы непривитых бюджетников – с 16 ноября их отстранили без сохранения зарплаты.

А кто воспитывать будет?

Первыми забили тревогу родители детсада №35, три группы в нем обучаются по вальдорфской системе - там с сегодняшнего дня отстранены сразу шесть воспитателей. При этом доподлинно неизвестно, сделали педагоги прививки или нет – они сослались на закон и отказались разглашать сведения о своем здоровье. В детском саду №89 от работы из-за отсутствия прививок от коронавируса отстранили воспитателей и младший персонал, в детсаду №57 такая же ситуация. Родителей волнует, кто будет присматривать за детьми и как скажется на эмоциональном состоянии ребят резкая замена любимых воспитателей на незнакомых людей.

- Кому-то в мэрии виднее, что лучше для моего ребенка, поэтому вместо любимых воспитателей к нему придут чужие люди и обеспечат «нормальное прохождение воспитательного и образовательного процесса», - с возмущением говорит Светлана, мама детей, посещающих 35-й садик. – Это называется нормальным образованием? Такая забота, что не знаешь, куда прятаться.

Ее возмущение разделяют и другие родители. Многие специально возят детей в вальдорфский садик и школу, и не готовы вести детей к учителю, который вышел на замену и не знает эту педагогику.

В мэрии же отмечают, что отстранение педагогов – крайняя мера, призванная защитить здоровье детей.

- Уведомление о возможном отстранении педагоги получили еще на прошлой неделе, а не вчера. С их стороны это некий шантаж и провокация. Они могли поставить нас в известность, чтобы мы оперативно смогли найти на замену педагогов, отвечающих требованиям родителей. Хотя сад №35 - это обычный муниципальный сад, в котором работают профессионалы со стажем. И они смогут обеспечить полноценный воспитательный процесс, - подчеркнула Елена Малик, начальник городского управления образования.

Официальный представитель мэрии Александр Карпилович и глава городского управления образования Елена Малик. Фото: Виктория СУХОВА

Кстати, сегодня утром до работы не допустили несколько учителей из 29-й школы. Сейчас решается вопрос, будут они отстранены или нет.

Больше привитых - меньше заболевших

На сегодняшний день 5318 педагогов уже сделали прививку от коронавируса, 619 человек переболели им за последние полгода. Общий иммунитет в сфере образования составляет 83,5 процента.

По данным администрации, чем больше привитых педагогов в учреждении – тем меньше болеют коронавирусом. Об этом говорят цифры. В частности, в 10-й школе — 92 процента привитых педагогов и ни одного заболевшего за полгода, в 33-й школе — 88 процентов и ни одного заболевшего, в 43-й школе — прививку сделали 92,7 процента учителей, среди них один заболевший, в 34-й и 49-й школах больше 80 процентов привитых и ни одного заболевшего.

И обратная ситуация - в 8-й школе — 51 процент привитых и 10 заболевших, в 41-й школе — 54,7 процентов и 16 заболевших. В 40-й школе — 60 процентов и 14 заболевших, в 17-м лицее — 54 процента и 9 человек с коронавирусом, в 16-й школе — 61 процент и 11 переболевших ковидом.

Ровно та же ситуация и в детских садах. Почти 90 процентов воспитателей в детсадах №№15, 18, 43, 54, 96 и всего по 1-2 заболевших. А вот, например, в 68-м садике прививку сделали всего 54 процента педагогов, коронавирусом заболели 19 человек.

Если говорить о заболеваемости детей, то картина удручающая. В прошлом году в октябре было всего 70 заболевших корнавирусом ребят, в этом же году таких уже 270! В мэрии и управлении образования призывают педагогов к ответственности. Речь идет не только о здоровье самих учителей и воспитателей, но и их воспитанников.

Кстати, педагогов, которые сделают прививки от коронавируса любой вакциной, вернут на работу. Но насколько затянется этот процесс – неизвестно, родители боятся, что он может занять не один месяц, а сами воспитатели легко найдут другую работу, причем за большие деньги.

КОНКРЕТНО

Согласно постановлению регионального Роспотребнадзора, сотрудники нескольких десятков сфер должны обязательно сделать прививки от коронавируса, среди которых:

- образование, здравоохранение, социальная защита, социальное обслуживание и сотрудники правоохранительных органов;

- общественное питание;

- торговля и фармацевтическая деятельность;

- клиентские подразделения финансовых организаций;

- организации, оказывающие услуги почтовой связи;

- многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорт общего пользования, такси;

- жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика;

- салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны;

- физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны;

- театры, кинотеатры, концертные залы;

- музеи, библиотеки.

Есть только одно исключение из этого правила – официальный и обоснованный медотвод от прививок. Но, как отмечают в департаменте здравоохранения, количество людей, которым действительно необходим медотвод, очень невелико. Зато за недостаточное количество привившихся грозят серьезные штрафы.

Кстати, сфера образования – одна из самых «защищенных». Так, во Владимире привито около 80% сотрудников. В Ковровском районе эта цифра еще выше и достигает 90 процентов. В других сферах процент вакцинированных куда меньше. Например, в карьероуправлении привились всего около трети сотрудников.