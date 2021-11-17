Мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в Коврове, задержали в Волгограде

фото с сайта УМВД по Волгоградской области

17 ноября в Волгограде на стационарном посту ДПС для проверки документов полицейские остановили такси, следовавшее из Коврова в Астрахань.

Как сообщают в УМВД по Волгоградской области, в салоне находился 22-летний житель Владимирской области. В ходе проверки документов было установлено, что он находится в розыске как подозреваемый в совершении двойного убийства в Коврове.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. В ближайшее время он будет передан владимирским полицейским.

Напомним, 15 ноября в одном из домов по улице Фурманова нашли убитыми двух женщин - мать и дочь. Им были нанесены многочисленные раны ножом. Подозрение сразу пало на 22-летнего парня девушки.