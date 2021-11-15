16 ноября начнется подготовка площадки под строительство ковидного госпиталя во Владимире

- Работу по возведению госпиталя поручаю начать в ближайшие дни, чтобы в максимально краткие сроки учреждение начало принимать пациентов. В следующем году объект должен быть введён в эксплуатацию, − поставил задачу врио губернатора Александр Авдеев.

Врио заместителя главы региона Герман Елянюшкин доложил, что необходимые разрешения от надзорных ведомств в отношении участка на территории Областной клинической больницы уже получены, сейчас оперативно оформляется соответствующая документация, ведутся необходимые юридические процедуры.

Врио губернатора поручил профильным департаментам проработать совместно с мэрией вопрос о скорейшей очистке участка от деревьев, подготовку его под начало строительных работ. В ближайшее время будут внесены предложения о выборе подрядчика строительного объекта.

Напомним, рабочая группа 10 ноября изучила три возможные площадки под строительство ковидного госпиталя: в деревне Новая Быковка Камешковского района, в микрорайоне Энергетик и на территории Областной клинической больницы во Владимире.

Члены рабочей группы единогласно рекомендовали главе региона выбрать последнюю: в пользу площадки на территории ОКБ во Владимире говорит её транспортная доступность, наличие всех необходимых коммуникаций, рядом − многопрофильная больница. Кроме того, проектная застройка ОКБ предполагает новые корпуса.