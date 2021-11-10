Первый стационарный ковид-госпиталь во Владимирской области построят на территории ОКБ

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Разговоры о возведении ковидного госпиталя в регионе перешли в активную фазу после визита в область министра здравоохранения Михаила Мурашко. Было предложено сразу три варианта размещения нового стационара.

Чтобы выбрать проект будущего ковид-госпиталя, врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин даже выезжал в Оренбург и Курск, где познакомился с двумя разными типами такого медучреждения. Первый, «оренбургский вариант», предусматривает возведение так называемого плоскостного модульного ковидария в один этаж на площади не менее чем в 17 гектаров. «Курский вариант» более консервативен, и предполагает строительство добротного четырехэтажного здания на площади не более чем в 4 гектара.

В числе вариантов размещения ковидария оказались окраина микрорайона Энергетик, окраина деревни Новая Быковка Камешковского района, и территория Областной клинической больницы неподалеку от хирургического корпуса. 10 ноября представители областной администрации, Заксобрания, мэрии Владимира, депутаты горсовета и представители городской Общественной палаты посетили все три площадки.

В поле конь не валялся

Как оказалось, площадка в Энергетике расположена в настоящем чистом поле за березовой рощицей. Находится она с запада от Энергетика. Здесь нет практически ничего, в том числе удобного подъезда с трассы М-7, которая проходит неподалеку. Чтобы сюда добраться, нужно сравнительно долго трястись по плохой дороге.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Этот участок, как и в Новой Быковке, предполагает размещение одноэтажной больницы по «оренбургскому варианту», - объясняет Герман Елянюшкин. - Срок строительства составляет около 7-12 месяцев, а стоимость — около 3,6 миллиардов рублей. Мощность составит 186 коек, а в случае чрезвычайной ситуации их число можно увеличить до 420.

При этом Елянюшкин признался, что плюс площадки в Энергетике заключается лишь «в наличии самой площадки» - коммуникации здесь подвести не трудно, однако транспортная доступность оставляет желать лучшего.

Не вдохновившись площадкой №1, делегация переехала в Новую Быковку, где находится предполагаемая территория №2. Расположена она прямо за АЗС на окраине деревни, что у трассы М-7, всего в 100 метрах от жилых домов. Здесь тоже можно возвести плоскостный госпиталь, благо территория позволяет.

- Минус госпиталей такого типа заключается в том, что раньше они нигде еще не эксплуатировались. Расчетный срок их эксплуатации составляет 25 лет, но трудно сказать, не потребуется ли медучреждению капремонт уже через десятилетие, - говорит Герман Елянюшкин уже в поле под Новой Быковкой.

В свою очередь, начальник управления по охране окружающей среды горадминистрации Владимира Сергей Сухопаров заметил, что в часы пик на М-7 постоянно возникают пробки, поэтому «скорым» будет трудно пробираться что к больнице в Энергетике, что к госпиталю в Новой Быковке.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Еще один большой «минус» озвучил заместитель начальника городского управления архитектуры и строительства Андрей Быков. Оказывается, участок в Новой Быковке является землей сельхозназначения, и на формальности по его переводу под другой вид использования уйдет не менее трех месяцев.

Врачам станет легче

Наконец, делегаты прибыли на третью площадку – в Областную клиническую больницу. Географически она расположена в паре сотен метров восточнее хирургического корпуса, но пока на этом месте лишь густо растут сосны. Увы, в случае строительства ими придется пожертвовать.

- Проект предполагает размещение здесь четырехэтажной инфекционной больницы на 220 койко-мест. При необходимости это число можно увеличить до 500, - рассказывает Елянюшкин. - Что до сроков строительства, то они в обоих вариантах составляют год, но в Оренбурге «от порога до порога» быстровозводимый госпиталь строится дольше, чем в Курске капитальный.

Еще один несомненный плюс в пользу размещения ковидария на базе ОКБ — близость к другим медицинским учреждениям, в которых трудятся специалисты различных профилей. Более того, здесь же проще решить и пресловутый кадровый вопрос — понятно, что врачей для нового госпиталя вместе с оборудованием никто не привезет, а студентов-целевиков ждать еще долго. Здесь же легче хотя бы временно привлечь специалистов, а главное — вновь прибывающим докторам будет значительно проще найти жилье. По словам Елянюшкина, сейчас рассматривается вопрос по предоставлению будущим врачам льготной ипотеки и компенсации за наем жилья.

- В любом случае, кадровый вопрос предстоит решать отдельно, - резюмировал зам главы региона.

Наконец, еще два несомненных плюса — транспортная доступность и перспектива на будущее: после победы над коронавирусом инфекционная больница продолжит работать в штатном режиме еще долгие годы. Кстати, один из этажей в перспективе полностью отдадут детям.

- Каждая палата здесь будет, как отдельный стационар, и при желании здесь можно будет лечить до 220 разных инфекций одновременно, - объяснил Герман Елянюшкин.

Наконец, землю в ОКБ уже не нужно никуда переводить и согласовывать — вся документация под строительство здесь уже имеется.

После осмотра всех трех площадок состоялось голосование, в ходе которого единогласно было принято решение строить ковид-госпиталь в ОКБ.

- А деревья мы высадим будущей весной в том же количестве, что уберем, и даже в еще большем, - пообещал напоследок Сергей Сухопаров.

В скором времени комиссионное решение по строительству ковидария на базе ОКБ представят на утверждение врио главы региона Александру Авдееву.