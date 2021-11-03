Во Владимире пожарные тушили условное возгорание в Успенском соборе

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по замыслу занятий, возгорание случилось в вентиляционной камере, после чего сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника, которому принадлежит Успенский собор, позвонили диспетчерам пожарной охраны и передали необходимую информацию.

Затем к месту условного пожара выехали сотрудники второй пожарно-спасательной части Владимира на автоцистерне. К тому моменту всех посетителей и сотрудников из здания уже вывели.

Газодымозащитинки определили место возгорания и пробрались внутрь, но, по сценарию, у одного из них оказался неисправен дыхательный аппарат. Командир звена принял решение подключить бойца к своему аппарату и вывести все звено на улицу, после чего на тушение выдвинулся резерв.

В результате условное тушение заняло всего 9 минут. Сотрудники музея и пожарные успешно справились со всеми задачами.