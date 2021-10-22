Новый пешеходный переход на улице Сперанского запустят к 1 ноября

На совещании, посвященном дорожной обстановке во Владимирской области, врио губернатора Александр Авдеев затронул вопрос о пешеходном переходе через новую дорогу на ул. Пугачева (район развязки на ул. Чапаева - Сперанского), поскольку жители написали обращение.

Заместитель главы администрации Сергей Литвинкин сказал, что проект прошел экспертизу и там уже существует пешеходный переход. Расстояние от него до нового - 330 метров. Он не видит смысла в третьем переходе.

- Предлагаю запустить этот участок и посмотреть,как будут образовываться транспортные и пешеходные трафики, а потом проанализировать ситуацию и принять решение, стоит ли что-то менять, - сказал Александр Новиков, начальник Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области.

Александр Авдеев попросил выйти на место специалистов мэрии и ГИБДД до 1 ноября. Сам он тоже обещает выехать на "обследование". Если проект все же окажется неидеальным, то придется закладывать средства для того, чтобы его изменить. Но это уже произойдет не раньше весны.