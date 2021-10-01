Владимирцы просят власти оставить на улице Сперанского «народный переход»

Дети бегают по диагонали. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как только стало известно о масштабных планах градоначальников построить между улицами Нижняя Дуброва, Василисина, Сперанского и Чапаева крупную дорожную развязку по типу магистрали, жители юго-западного района Владимира обрадовались. Однако вскоре оказалось, что схема дорожного движения в тихих доселе местах кардинально изменится.

Вот вам тротуар

Жильцы сразу нескольких домов с улиц Сперанского и Пугачева, примыкающих к будущей магистрали, забили тревогу, когда узнали о планах мэрии ликвидировать «народный переход», который исторически сложился между домами №1 по Василисина и домом №62 по улице Пугачева. Именно здесь толпы детей и их родителей каждый день ходят в школу и детский садик и обратно. До настоящего времени как такового движения здесь не было — проезжая часть была тупиковой и использовалась больше под стоянку автомобилей.

- Мы опасаемся того, что дети продолжат здесь перебегать дорогу, даже когда появится автомагистраль! - поделились своими чаяниями местные жители.

В качестве альтернативы жителям Юго-Запада предложили новый пешеходный переход прямо на повороте к будущему кольцу развязки в районе дома №1 по улице Сперанского, либо пользоваться старым — у Нижней Дубровы на светофоре, к нему даже пообещали сделать нормальный тротуар, которого тут пока нет вовсе. Но этот вариант людей не устроил.

- Тротуар до светофора проблему не решает — идти до него около 200 метров, а затем возвращаться обратно в гору. До перехода у дома №1 идти 150 метров и тоже придется возвращаться, вдобавок там прерывается тротуар, - объясняет представитель жителей дома №62 по улице Пугачева Наталья. - А речь ведь идет о школьниках, детсадовцах и их родителях!

Здесь хотят переход. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Уже сейчас на месте «народного перехода» строители поставили заборы, однако детвору это совсем не останавливает — ребята или попросту перелезают через него, либо бегут от выезда до выезда между противоположными дворами по диагонали, что становится еще опаснее. Да и взрослые не брезгуют переходить улицу «по старой памяти».

Сами жильцы предлагают не просто «нарисовать зебру» в этом месте, но и снабдить переход светофором с кнопкой. Наталья показывает официальный ответ из городского отдела ГИБДД за подписью врио начальника Горелова. В нем Госавтоинспекция указывает, что полностью разделяет мнение жителей. Однако в ОГИБДД по городу Владимиру «КП» уточнили, что повлиять на ситуацию не могут, так как схему дорожного движения корректирует мэрия.

Проблему решат по ГОСТу

Сложившаяся ситуация напоминает то, что произошло на улице Гагарина после закрытия пешеходного перехода возле автобусной остановки — по прошествии нескольких лет люди по-прежнему «бегают» в неположенном месте, что уже приводило к самым печальным последствиям.

Местные жители опасаются, что так и останутся не услышанными — ведь сдавать развязку планируют уже в октябре. Однако в мэрии заявили, что пока однозначно разочаровывать граждан не собираются — шанс, что «народный переход» сохранят, есть.

- Мы неоднократно встречались с жителями, и на сегодня вместе с ними приняли решение, что управление транспорта и связи будет измерять на этом участке пешеходный трафик, так как существуют определенные ГОСТы и нормативы. Второе — одновременно мы договорились, что вместе с ГИБДД обследуем этот участок дорожной сети и примем согласованное решение, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

По словам Карпиловича, уже на этой неделе чиновники вместе с Госавтоинспекцией должны окончательно определить, в каком месте следует сделать пешеходный переход, который «будет соответствовать нормам безопасности». Одновременно планируется разработать варианты движения общественного транспорта на новой развязке и места расположения его остановок.

В мэрии добавили, что пока еще события торопить не стоит — все работы на развязке должны быть завершены к 31 октября. Сейчас строителям предстоит завершить асфальтирование тротуара, установить опоры уличного освещения, а также нанести разметку и установить дорожные знаки. Лишь после этого будет производиться приемка.

КСТАТИ

Многим памятно страшное ДТП, случившееся вечером 28 мая 2020 года в районе дома №19 по улице Нижняя Дуброва. Тогда на нерегулируемом пешеходном переходе легковая машина сбила 9-летнего мальчика, который впоследствии скончался.

После трагического инцидента на этом переходе был установлен светофор. В Отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру сообщили, что с тех пор аварий с пострадавшими на данном перекрестке не было.