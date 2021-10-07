В Гороховецком районе железнодорожный переезд в Великово будет частично перекрыт 8 октября

Горьковская железная дорога сообщает, что движение автотранспорта через железнодорожный переезд на улице Школьной в деревне Великово (Гороховецкий район Владимирской области) 8 октября будет затруднено в связи с проведением ремонтных работ. Частичное перекрытие произойдет с 10.00 до 16.00.

В этот период на участке будут асфальтировать дорожное покрытие на переезде. Пропуск транспортных средств будет организован группами по одной полосе с помощью регулировщика. Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.