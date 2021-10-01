В Петушинском районе отметят юбилей "Владимирского тяжеловоза"

фото предоставлено областной администрацией

2 октября в честь 75-летия породы "Владимирский тяжеловоз" на базе АТК «Богдарня» в Петушинском районе пройдут праздничные мероприятия. Как сообщает областная администрация, состоится Чемпионат России среди лошадей этой породы.

Запланированы показательные выступления наездников, парад с участием различных конных упряжек, в том числе тройки тяжеловозов. Гостей мероприятия ждёт не только интересная культурная программа, но и ставшая уже знаменитой «Сырмарка», на которую вновь приедут лучшие сыровары и фермеры со всей страны.

Торжественное открытие праздника – в 10 часов. Награждение победителей Чемпионата запланировано на 15.00.