Больше всего во Владимирской области жалуются в городе Владимире

Еженедельно Центр управления регионом по Владимирской области отчитывается о том, сколько обращений к ним поступило за 7 дней. А также анализируется географическая привязка и объект жалоб.

Итак, в период с 15 по 22 сентября владимирцы и жители 33 региона обращались в в ЦУР 1210 раз. Чаще всего они жаловались на систему здравоохранения (483 раза), сферу ЖКХ и благоустройство (380), а также дороги (157).

Если же посмотреть, кто жаловался чаще остальных, то можно увидеть, что областной центр впереди "планеты всей". За неделю владимирцы обратились к специалистам Центра управления регионом 143 раза. Среди самых "депрессивных" оказались также Вязниковский и Александрвский районы. В первом жаловались на жизнь 90 человек, во втором - 54.