Во Владимирской области хотят узаконить профессиональных медиаторов при органах власти

Вице-спикер Заксобрания Владимирской области Роман Кавинов провел объединенную рабочую встречу с Уполномоченными Владимирской области. Правозащитники просят законодателей оказать поддержку масштабной инициативе. Омбудсмены региона просят узаконить в 33 регионе профессиональных медиаторов на базе госорганов.

«Сейчас чиновники, не желая нести ответственность, штампуют "отписки" или отправляют в суд. Так не должно быть. В ряде регионов России практика медиации закреплена законодательно», - объяснила Уполномоченный по правам человека Людмила Романова.

Предполагается, что новые законопроекты будут касаться, прежде всего, медиации между органами власти – выстраивания наиболее эффективного диалога между исполнительной и законодательной властью, судами, правоохранителями и правозащитниками. Консультанты смогут снижать градус напряженности и пытаться решить дело в досудебном порядке. Заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов заявил о готовности Заксобрания включиться в проект.