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Общество25 сентября 2021 18:15

Мошенники от имени владимирского гимнаста вымогали деньги на лечение ребенка

Многие знакомые успели перечислить деньги
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Страницу владимирского гимнаста Антона Неудакина в инстаграме взломали мошенники. Они от лица спортсмена разместили пост с просьбой о помощи. Якобы ребенка Антона сбила машина, срочно требуются деньги на лечение. В следующем посте для правдоподобности просили помочь с кровью и напомнили о деньгах. Мошенники даже выложили поддельную выписку из больницы.

Узнав об этом, Антон Неудакин сразу же завел новую страницу и попросил не переводить никаких денег, поскольку с ребенком все в порядке. Как сообщают коллеги с ГТРК-Владимир, многие знакомые спортсмена успели перевести деньги. Общую сумму сейчас устанавливают полицейские.

Одна из пострадавших обратилась к стражам порядка с заявлением.

Напоминаем, что необходимо всегда проверять информацию, выложенную в социальных сетях.