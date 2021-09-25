Писательница Татьяна Устинова приедет во Владимир на вечер памяти Татьяны Поляковой

2 октября в «Палатах» состоится вечер памяти писательницы Татьяны Поляковой «Последнее слово за мной!».

Татьяна Полякова родилась во Владимире. Окончила филологический факультет Ивановского государственного университета. Писать, по собственному признанию, начала просто для удовольствия в 1997 году. Но это событие предопределило всю ее дальнейшую судьбу. За время писательской карьеры Татьяна Полякова написала более 90 книг, которые разошлись общим тиражом более 40 миллионов экземпляров. По её книгам сняты фильмы и сериалы. По данным Российской книжной палаты в 2020 году Татьяна Полякова заняла пятое место в рейтинге самых издаваемых в стране авторов. 8 марта писательница умерла от рака.

Вечер будет посвящен воспоминаниям о мастере авантюрного детектива Татьяне Поляковой. Также состоится передача музею-заповеднику мемориального комплекса Татьяны Викторовны, который будет представлен на памятной выставке. Открытие выставки состоится в 15.30.

Гостями станут члены семьи, друзья и коллеги Татьяны Поляковой – Александр и Родион Рогановы, Татьяна Устинова, Галина Куликова, Александра Шипетина, Ирина Архарова, Сергей Рубис, Ольга Рубис.

Вход по бесплатным билетам. Билеты можно получить во всех кассах и на сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника.