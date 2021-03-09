Умерла писательница Татьяна Полякова, автор детективных романов

Татьяна Полякова последний раз побывала в эфире на радио "Комсомольская правда Владимир" в 2018 году Фото: Ольга МАКАРОВА

8 марта на 62-м году жизни не стало известного автора авантюрных детективов Татьяны Поляковой. Несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием, но так и не смогла его победить.

«Писать книгу три года – непозволительная роскошь»

Писательница родилась во Владимире, сочинять любила с детства и , возможно, поэтому и поступила на филологический факультет Ивановского государственного университета. Но после окончания филфака, пришла работать в детский сад: будущая писательница вышла замуж очень юной, в 19 лет, и устроилась воспитателем, чтобы ребенка приняли, осталась там на 14 лет.

Писать вновь она начала в 1997 году для собственного удовольствия. С техникой «не дружила», придуманные истории записывала в тетради. Ее дебютная книга, «Ставка на слабость», была написана на спор, и даже не предполагалось, что она будет опубликована. Друг будущей звезды, с которым она и поспорила, что может написать лучше. чем многие современные детективы, без ее ведома отправил рукопись в издательство, а там решили, что текст стоит издать на бумаге.

Несколько лет назад в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Владимир» Татьяна Полякова рассказывала, что много раз пыталась поймать момент, как рождается замысел книги. Но сделать этого ей так и не удалось - «все приходит откуда-то сверху».

Писательница, которую близкие люди считали трудоголиком, говорила, что все современные популярные авторы пишут много. Создавать книгу три года – непозволительная роскошь, интерес публики за это время может угаснуть и автора просто забудут. Она была уверена: хороших авторов много и если хочешь быть в топах - значит, надо много работать.

24 дня на «Тонкую штучку»

Татьна Полякова в родном Владимире. Фото Геннадия Попова

Самую «быструю» книгу «Тонкая штучка» Татьяна Полякова написала за 24 дня, установив настоящий рекорд. Как признавалась писательница, это был дикий кураж. Она вспоминала, что первые годы писала по шесть книг в год и из-за стола фактически не вставала. Но потом поняла, что жить в таком ритме нельзя и нужно уделять время семье. Так выработался ее график, которого она придерживалась многие годы: писать по три книги в год. уделять работе 7-8 часов в день.

Отдельного места для работы у Татьяны Поляковой не было: писательница не раз признавалась, что работает там, где можно сесть, и пишет от руки гелевой ручкой в обычной тетради, сначала брала толстые, 96 листов .потом по просьбе помощницы .набиравшей рукописи, перешла на те .что потоньше - 48 листов. Говорила, что компьютер — штука ненадежная, и повторить все заново, если текст вдруг не согласился - задача невыносимая, ведь ему будет постоянно казаться, что раньше было лучше. Поэтому доверяла только бумаге и ручке.

Свой последний роман "королева детективов" тоже начала писать в тетради и даже показала первую страничку рукописи в инстаграм в конце января, но закончить его не успела. Кстати, Татьяна Полякова не брала сюжеты из жизни: считала, что реальные сюжеты и реальные люди мешают по-настоящему проявить фантазию. По этой же причине она не использовала подсказки поклонников и радовалась, что в рамках авантюрного детектива может не сдерживать свою фантазию.

За время писательской карьеры она написала 95 книг, которые разошлись общим тиражом более 30 миллионов экземпляров. По данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России, в 2019 году автор заняла почетное пятое место, становилась обладательницей ряда литературных премий. По ее книгам сняты такие популярные фильмы как «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и «Черта с два», сериалы "Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».

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