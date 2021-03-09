Прощание с Татьяной Поляковой состоится 10 марта 2021 года во Владимире

Татьяна Полякова успела написать более 90 книг и завоевать не только любовь читателей, но и несколкьо литературных премий. Фото: Михаил ЯЗЫНИН

Автор детективов Татьяна Полякова (настоящее имя Татьяна Роганова) скончалась во Владимире у себя дома в ночь на 8 марта на 62 году жизни от онкологического заболевания, с которым боролась несколько лет. До этого известная писательница лежала в областном онкодиспансере, проходила необходимые процедуры. Татьяна Полякова до последнего боролась с болезнью и в конце января приступила к роману из серии «Я и Владан Марич», которого с нетерпением ждали ее поклонники, но закончить не успела. В инстаграм автор детективов выложила только первую страничку будущего произведения, которое не успела закончить. Прощание с известной писательницей, считающейся родоначальником жанра «авантюрный детектив» и постоянно входившей в топ-10 самых издаваемых авторов России, состоится завтра, 10 марта 2021 года, в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре города Владимира.

Татьяна Полякова. Фото Геннадия Попова

Близкие писательницы люди рассказали, что хотя болела она уже несколько лет и в последнее время состояние ее здоровья оставляло желать лучшего, ее уход все равно стал неожиданностью. «Подготовиться к такому невозможно», - признались они.

«Сегодня от нас ушла Танечка Полякова... Человек такого потрясающего жизнелюбия, что верилось: проклятая онкология обломает об него зубы. Пока были силы, она с юмором относилась даже к этой выматывающей борьбе за жизнь... И продолжала работать, интересоваться всем на свете, читать... Великий книгочей. За четверть века работы в журналистике с кем только не сводила меня жизнь. Но как сводила, так и разводила. А с Татьяной мы могли начать с вопросов интервью и обсудить все вопросы мироздания. У нее на все всегда свой особый взгляд, свое мнение, причем, такое, которое не с краю лежит. Энциклопедические познания и при этом полная включенность в жизнь житейскую... Фирменный оптимизм, мудрость, умение жить в ладу с собой, в гармонии с этим неоднозначным миром... Умение видеть несовершенства жизни, все про них понимать и при этом оставаться на позитиве... Источник тепла и света для близких и не самых близких людей. «Деньги в кармане еще не крылья, но походку меняют»... В ее детективах всегда есть юмор, за что и любимы. Десятилетие она держалась в 5-ке самых издаваемых в России авторов. 95 книг! Это еще и памятник трудолюбию...

Танечка, искренне и восторженно могу говорить о тебе бесконечно. Только не в прошедшем времени», - написала вчера о ней в соцсетях ее подруга и персональный менеджер, владимирский журналист Валерия Сергеева.

Писательница, как вспоминают близкие, сама была книгочеем. Фото: "КП" Архив

Похоронят автора в родном Владимире, где она родилась 14 сентября 1959 года и где прожила до последних дней. Прийти проводить звезду авантюрного детектива, по книгам которой сняты такие популярные фильмы как «Тонкая штучка», «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы», смогут все желающие.