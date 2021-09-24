Во Владимирской области женщины в три раза чаще мужчин меняют имена

Как сообщили в областном департаменте юстиции, за три месяца в регионе сменили имя 192 человека, 154 женщины и 38 мужчин. Меняли имя представители сильного пола от 14 до 48 лет, но большая часть от 18 до 24 лет. Женщинам, решившим сменить имя, от 14 до 60 с лишним лет. Но чаще на такой шаг шли дамы от 18 до 34. Полностью фамилию, имя и отчество за второй квартал во Владимирской области сменили два мужчины и четыре женщины. Имя и фамилию поменяли четыре представителя сильного пола и девять владимирок. Фамилию и отчество изменили семь жителей региона и 12 жительниц. Только имя поменяли восемь женщин и один мужчина, только отчество - два владимирца и пять дам. Но ожидаемо чаще просто меняли фамилии - за три месяца на этот шаг пошли 23 жителя региона и 114 жительниц.