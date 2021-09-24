В Вязниках прокуроры обнаружили отсутствие изоляции на горячих трубах

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки ряда местных управляющих организаций надзорное ведомство обнаружило, что в подвалах некоторых многоквартирных домов отсутствует теплоизоляция на трубопроводах отопления и горячей воды.

В связи с этим на четырех ответственных сотрудников УК были возбуждены административные дела за несоблюдение требований о проведении обязательных мероприятий по энергоэффективности в многоквартирных домах.

В настоящее время представления находятся на рассмотрении.