Во Владимире осужден за взятки экс-глава ВЮИ ФСИН генерал Валерий Морозов

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и региональное Управление ФСБ, генерал-майор Валерий Морозов был признан виновным в систематическом получении взяток от одного из курсантов, который на самом деле во Владимирском юридическом институте ФСИН только числился.

Как установлено судом, за 165 тысяч рублей, полученных через посредника в качестве вознаграждения, Морозов, занимая должность декана факультета, с августа 2016 по январь 2020 года обеспечил молодому человеку сперва поступление в вуз без экзаменов на заочную форму обучения, а затем обеспечивал сдачу зачетов и экзаменов без фактического на них присутствия.

Уголовное дело на генерала Морозова было возбуждено в мае 2020 года, а 14 сентября нынешнего года ему был вынесен обвинительный приговор. С учетом всех обстоятельств его приговорили к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года с запретом в течение трех лет занимать руководящие должности в государственных учреждениях.

Примечательно, что в этот же день был вынесен приговор другому экс-начальнику Владимирского юридического института - генерал-майору Сергею Бабурину, который обвинялся в превышении должностных полномочий.