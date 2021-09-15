Экс-начальник ВЮИ ФСИН генерал Бабурин получил условный срок за превышение полномочий

Сергей Бабурин выступает в суде Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Несмотря на то, что дело рассматривалось в особом порядке, процесс растянулся на два заседания. Сам генерал, появившись в суде повторно, озвучил свою позицию по предъявленным ему обвинениям и заявил, что «работал честно и выполнял свой долг».

Профессионал

Имя начальника Владимирского юридического института ФСИН России Сергея Бабурина впервые прозвучало в негативном ключе 18 июня 2020 года, когда сотрудники регионального главка ФСБ озвучили информацию о том, что генерал-майор, возглавлявший институт с 2017 по 2020 годы, организовал поборы с курсантов.

Сперва ему инкриминировалась организация сбора денег на спортивную форму — в 2017 году со всех курсов, в последующие годы — только с первокурсников. Затем к обвинению прибавился сбор денег якобы на лекарства для профилактики от коронавируса в самый разгар пандемии — в мае 2020 года, и увольнение сотрудника «задним числом». По трем эпизодам были возбуждены уголовные дела за превышение должностных полномочий.

12 августа состоялось первое судебное заседание, однако оказалось, что ни один курсант, признанный потерпевшим, на дело не явился. Суд взял паузу, чтобы успеть оповестить несколько сотен человек, и перенес рассмотрение дела на 14 сентября.

Большая часть второго заседания была посвящена перечислению многочисленных заслуг, наград и поощрений самого подсудимого, а их у Сергея Бабурина оказалось немало. Так, в послужном списке генерала за 43 года службы числятся 38 поощрений и всего 6 взысканий. Как позже признался сам Сергей Бабурин, все эти взыскания он получил в лихие 90-е, когда ситуация в системе ФСИН была трудной.

Адвокат генерала Сергей Пуха также предоставил суду несколько писем в защиту Бабурина — от ветеранов из Вологды, отставного полковника и ряд других. Говоря кратко, во всех этих материалах говорилось, что Сергей Бабурин — профессионал и достойный офицер.

Адвокат Сергей Пуха Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

«Товарищ генерал, мы все умрем?»

Однако самым интересным стало выступление самого генерала, который выступил с весьма эмоциональной речью. В ней Сергей Бабурин рассказал отдельно о каждом из трех эпизодов обвинения.

На первое место он поставил эпизод с лекарствами от коронавируса. По словам Бабурина, пандемия застала институт врасплох. Более того- медсанчасть института подчинялась вовсе не ему, а ФСИН по городу Владимиру, и из всех лекарств там были только «средство от головной боли, йод и зеленка». К эпидемии никто готов не был, так что решать вопросы приходилось собственными силами.

- Мной был создан оперштаб, и все меры принимались исходя из обстановки, - говорит Сергей Бабурин.

Генерал рассказывает, что постоянно советовался с медиками своей санчасти, как лучше поступить.

- В мае обстановка в институте накалилась до невозможности, морально-психологический климат был взрывной. Из 800 человек у меня обучалось 336 девушек. Они приходили группами прямо ко мне в кабинет, плакали, рыдали и спрашивали: «Товарищ генерал, неужели мы все умрем?» - и я дал им слово чести офицера и генерала, что сделаю все, чтобы сохранить их здоровье, - рассказал Бабурин.

После этого он и принял решение, по совету медработника, в срочном порядке закупить некий аналог арбидола и один из антибиотиков для тех, у кого уже проявились симптомы простуды.

С курсантов собрали по 350 рублей, и в аптеках Боголюбово и Владимира купили нужные препараты. Причем, по словам Бабурина, никто курсантов не принуждал — многие «скидываться» отказались, так как уже и сами купили лекарства.

Как говорит экс-начальник института, так или иначе, ему и вправду удалось сохранить жизнь и здоровье курсантам — из всего вуза заболели лишь 57 человек, да и те не сильно — лечились они прямо на территории ВЮИ.

Гособвинитель Андрей Романов Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жалоб от родителей не поступало

Что до второго эпизода, связанного с закупкой спортивной формы, то Бабурин не стал отрицать, что действительно принял решение собрать с курсантов деньги, однако никакой личной выгоды он, как и в случае с лекарствами, не имел. По сведениям государственного обвинителя, прокурора Андрея Романова, один комплект костюмов стоил 1800 рублей. При этом средства на обмундирование институту выделялись достаточные.

- Как и в первом случае, решение по костюмам принималось коллегиально. Делалось это, чтобы повысить престиж института. Такая практика сложилась во всех существующих учебных заведениях силового блока — в МВД, ФСИН, Минобороны, - заявил генерал, и объяснил, что хотя формально деньги институту на форму для курсантов и сотрудников действительно выделяли, но эта сумма едва покрывала половину требуемых расходов.

И как только Бабурин стал начальником института, он тут же решил привести форму ребят в единообразный вид, дабы те могли ездить на соревнования в «более красивых вещах» с символикой института.

- Жалоб на эти костюмы ни от курсантов, ни от родителей на меня не поступало. А у большинства курсантов родители или сотрудники силовых структур, или адвокаты, - если бы поступила жалоба, меня бы просто сняли, - развел руками Бабурин.

Во время заседания Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

«Нищий генерал»

Наконец, Сергей Бабурин поведал о третьем эпизоде, о котором до этого было известно мало. Речь идет об увольнении сотрудника «задним числом».

Тем самым «уволенным сотрудником» оказался небезызвестный преподаватель ВЮИ ФСИН майор Владимир Плужников. Сомнительную славу он приобрел в регионе после того, как получил срок за мошенничество — суд установил, что в 2020 году обманным путем майор попросил курсантов оформить для него кредитов почти на 5 миллионов рублей, но сам эти деньги проиграл на букмекерских ставках. По 16 эпизодам мошенничества Плужников был приговорен к трем годам лишения свободы.

По словам генерала Бабурина, как только он узнал, что по институту ходят слухи о делах Плужникова, он вызвал последнего в кабинет, где тот во всем сознался.

- Я полностью подтверждаю, что действительно давал ему такое указание (написать рапорт на увольнение «задним числом» - авт.), - заявил Бабурин. - Чтобы сохранить авторитет ФСИН России. В тот же день я незамедлительно сообщил о деятельности Плужникова в правоохранительные органы, и лично передал материал в службу собственной безопасности.

При этом генерал заметил, что никакой личной вендетты в этом деле не было — к Плужникову он относился нейтрально, но не хотел «полоскать имя института в судах». Еще один аргумент в пользу увольнения — начальник ВЮИ якобы опасался, что с преподавателем после истории с кредитами могло «что-то случиться».

- Он обманул коллег, а многие ему верили. У нас очень развит рукопашный бой и многие имеют звания кандидатов в мастера спорта. И я не мог ответить за его жизнь и здоровье в стенах института — я не хотел, чтобы произошло еще одно преступление, - объяснил Сергей Бабурин.

В последнем слове Бабурин заявил, что 18 лет колесил по России, занимая должности в «самых трудных местах», и в итоге оказался ни с чем.

- У меня нет ни квартиры, ни прописки, ни машины. Перед вами стоит нищий генерал, и жена меня за это ругает, - сообщил Бабурин, сдержав скупую слезу. - Я считаю, что я честный гражданин, честно выполнял свой долг и буду его выполнять. Так меня учили и таким я останусь. Честь имею.

Гособвинитель просил для Сергея Бабурина два года лишения свободы условно, в то время как подсудимый и его адвокат надеялись на прекращение дела за малозначительностью или на судебный штраф, который судимости не влечет.

Однако суд, с учетом всех смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, вынес Сергею Бабурину обвинительный приговор. Генерал был приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Примечательно, что ни одного гражданского иска по этому делу никто не заявлял, так что если Бабурин не обжалует приговор, в этом деле будет поставлена окончательная точка.