На заседание по делу генерала Бабурина не пришел ни один курсант

Сергей Бабурин прятал лицо от камер. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

12 августа во Владимире состоялось первое и, как изначально казалось, последнее заседание по делу 62-летнего генерал-майора Сергея Бабурина. На бывшего руководителя владимирского юридического института ФСИН России еще в 2020 году возбудили уголовное дело по трем эпизодам превышения должностных полномочий. Однако в итоге, рассмотрение дела перенесли на 14 сентября из-за того, что на суд не явились потерпевшие.

В основе обвинения - коронавирус

Напомним, первое сообщение об уголовном преследовании генерала Бабурина сделало Управление ФСБ России по Владимирской области 18 июня 2020 года. Тогда силовики сообщили, что с 2017 по 2020 годы начальник юридического института организовал поборы с курсантов под различными предлогами. Уже 2 июля того же года региональное УФСБ заявило, что вскрылся дополнительный эпизод превышения Сергеем Бабуриным полномочий. В этот же день более подробно о деле генерала рассказали в Следственном управлении СК России по Владимирской области.

По версии Следкома, в июле-августе 2017 года Бабурин дал устное указание курсантам института купить спортивную форму с символикой ВЮИ ФСИН за свой счет. В том году форму покупали курсанты с первого по второй курс, а в 2018-2019 годах эта участь постигла только первокурсников. Что до денег, реально выделенных на тренировочные костюмы, то институт якобы тратил их «на иные цели».

Однако на этом «дело генерала» не закончилось. Следователи установили, что в разгар пандемии коронавируса, пришедшейся на апрель-май 2020 года, начальник института «позаботился» о здоровье своих курсантов, дав подчиненным указание собрать деньги на лекарства для профилактики Covid-19.

«Сотрудниками института во исполнение незаконного указания начальника были собраны денежные средства с 411 курсантов на сумму не менее 148 тысяч рублей», - сообщил тогда региональный Следком.

Наконец, третий эпизод, по версии следствия, произошел в марте 2020 года, когда Сергей Бабурин уволил одного из своих сотрудников «задним числом» за некий проступок. Следователи полагают, что генерал уволил подчиненного, не пожелав проведения в отношении себя служебной проверки. Лишь когда человека выгнали из рядов ФСИН, Бабурин сообщил руководству о проступке офицера.

Расследование продолжалось около года, и 9 августа Фрунзенский районный суд Владимира сообщил о том, что уголовное дело по трем эпизодам превышения Сергеем Бабуриным полномочий будет рассмотрено в особом порядке 12 августа.

Слева направо: прокурор Ирина Белова, судья Антон Крайнов и адвокат Сергей Пуха. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Особый, или, говоря обычным языком, «упрощенный» порядок применяется по желанию самого подсудимого, если он согласен с предъявленным обвинением. Это значит, что приговор постановят без судебного разбирательства и исследования доказательств. Однако пока генералу Бабурину приговор вынести не смогли.

«Есть что сказать»

На заседании, состоявшемся 12 августа во Фрунзенском райсуде, присутствовало шесть человек, включая единственного журналиста «КП». Сам Сергей Бабурин уже не находится под арестом и сам явился в зал судебного заседания за 10 минут до его начала. А вот представителей потерпевшей стороны стены Фрунзенского районного суда так и не дождались.

Как выяснилось, все из-за того, что количество потерпевших, которыми были признаны курсанты ВЮИ, настолько велико, что их всех просто не успели уведомить должным образом о проведении заседания.

Прокурор Ирина Белова и адвокат генерала Сергей Пуха не высказали возражений против переноса заседания на более поздний срок, чтобы дать суду время на вызов свидетелей. Не возражал против этого и Сергей Бабурин.

В результате суд 12 августа лишь рассмотрел и удовлетворил ходатайство прессы на проведение фотосъемки, установил личность подсудимого, и перенес дальнейшее рассмотрение уголовного дела на 14 сентября.

Стоит сказать, что Сергей Бабурин изначально заявил, что против присутствия в зале журналистов, хотя и не смог это ничем мотивировать, однако уже по окончании заседания все-таки сказал, что «с удовольствием озвучит свою позицию, когда все кончится» - после оглашения приговора.

- Мне есть что сказать, - сказал нам генерал Бабурин.

Если вина экс-начальника ФЮИ ФСИН будет доказана, с учетом взятого им особого порядка судопроизводства, ему может грозить наказание не более двух третей от максимально возможного (до четырех лет лишения свободы).