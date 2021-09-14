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Здоровье14 сентября 2021 9:37

Во Владимирской области за сутки 156 человек заболели коронавирусом

Количество заболевших остается стабильным
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 43 сл. в г. Владимире, 22 сл. в Ковровском, 22 сл. в Муромском, 12 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Суздальском, 5 сл. в Киржачском, 10 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Петушинском, 7 сл. в Александровском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 51 502 случая заболевания , которые распределились так: 11 887 сл. в г. Владимире, 5978 сл. в Гусь-Хрустальном, 5607 сл. о. Муром, 4240 сл. в Ковровском, 2803 сл. в Александровском, 2752 сл. в Петушинском, 2141 сл. в Юрьев-Польском, 2256 сл. в Вязниковском, 2243 сл. в Кольчугинском, 2147 сл. в Суздальском, 1715 сл. в Киржачском, 1694 сл. в Собинском, 1419 сл. в Меленковском, 1116 сл. в Гороховецком, 1143 сл. в Камешковском, 975 сл. в Селивановском, 743 сл. в Судогодском, 643 сл. в г. Радужном. В региональном Роспотребнадзоре напоминают, что зачититься от заболевания поможет только прививка, которую сейчас можно сделать как в будни, так и в выходные. Специалисты не исключают, что без них число заболевших будет расти, ведь сейчас вновь собрались после лета детские и трудовые коллективы, вернулись в город дачники, а значит, контактов стало больше.