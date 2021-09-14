Во Владимирской области за сутки 156 человек заболели коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 43 сл. в г. Владимире, 22 сл. в Ковровском, 22 сл. в Муромском, 12 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Суздальском, 5 сл. в Киржачском, 10 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Петушинском, 7 сл. в Александровском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 51 502 случая заболевания , которые распределились так: 11 887 сл. в г. Владимире, 5978 сл. в Гусь-Хрустальном, 5607 сл. о. Муром, 4240 сл. в Ковровском, 2803 сл. в Александровском, 2752 сл. в Петушинском, 2141 сл. в Юрьев-Польском, 2256 сл. в Вязниковском, 2243 сл. в Кольчугинском, 2147 сл. в Суздальском, 1715 сл. в Киржачском, 1694 сл. в Собинском, 1419 сл. в Меленковском, 1116 сл. в Гороховецком, 1143 сл. в Камешковском, 975 сл. в Селивановском, 743 сл. в Судогодском, 643 сл. в г. Радужном. В региональном Роспотребнадзоре напоминают, что зачититься от заболевания поможет только прививка, которую сейчас можно сделать как в будни, так и в выходные. Специалисты не исключают, что без них число заболевших будет расти, ведь сейчас вновь собрались после лета детские и трудовые коллективы, вернулись в город дачники, а значит, контактов стало больше.