В Селивановском районе рыбака будут судить за браконьерство

Владимирским природоохранным прокурором утвержден обвинительный акт и направлено в суд уголовное дело в отношении сорокаоднолетнего жителя поселка Красная Горбатка, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «г» ч.1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением способов массового истребления водных биологических ресурсов, на особо охраняемых природных территориях). Установлено, что 26 июня рыбак, находясь на территории Государственного природного комплексного заказника регионального значения «Колпь» на акватории реки «Колпь», с применением двух рыболовных сетей с надувной лодки осуществлял вылов рыбы. Данное преступление было выявлено в ходе проверки соблюдения законодательства о сохранении водных биологических ресурсов, проводимой Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с госучреждением Владимирской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий». Вину мужчина признал полностью, теперь его ждет суд и, вероятно, штраф.