Во Владимирской области в лагерях отдохнули 44 тысячи детей

Во Владимирской области в период проведения летней оздоровительной кампании работали 27 загородных лагерей, 337 лагерей с дневным пребыванием и 6 лагерей труда и отдыха. За 3 летних месяца оздоровилось более 44000 детей, из которых 10 000 - это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме этого в муниципальных образованиях нашего региона были организованы такие формы занятости детей и подростков как экскурсии, трудовая и волонтерская деятельность, активно проводились спортивные мероприятия. Свыше 2500 ребят получили путевки в санаторно-курортные организации, расположенные во Владимирской и Ивановской областях: ГБУ СОВО «ОКРЦ», ООО "Пансионат с лечением Плес", ООО ДСОЛ КД "Березовая роща", ООО "Мы и дети", ООО "Санаторий Зеленый городок". Также этим летом 81 одаренный школьник Владимирской области получил возможность побывать в международном детском центре «Артек», а в июле девять ребят из нашего региона пополнили ряды океановцев во всероссийском детском центре «Океан».