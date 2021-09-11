Найден солдат-срочник, сбежавший из войсковой части Мурома

Как сообщил «КП» представитель военнослужащих, накануне им поступила информация о том, что был найден рядовой Алексей Головин, который 27 августа самовольно покинул расположение 28 понтонно-мостовой бригады.

По предварительным сведениям, парня задержали сотрудники полиции Подмосковья. В ГУ МВД России по Московской области уточнили, что задержание солдата действительно производилось, но не сотрудниками МВД, а представителями военной полиции. Другой информации в ведомстве не сообщают.

Один из представителей родительского комитета части в беседе с «КП» добавил, что рядовой Головин жив и здоров. Далее предстоит разбирательство по поводу самовольного оставления места службы.

Напомним — две недели назад стало известно, что солдат-срочник из Тульской области, проходивший военную службу в Муроме, самовольно оставил войсковую часть в период проведения учений. До настоящего времени о его местонахождении ничего известно не было.