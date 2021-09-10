В Муроме откроется модельная библиотека

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11 сентября в Муроме состоится торжественное открытие модельной библиотеки, созданной в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

На создание модельной библиотеки было направлено 5 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства отремонтировали помещения, приобрели оборудование, оргтехнику, новые книги, мебель, жалюзи и выставочное оборудование. Более 2,5 миллионов рублей были выделены из областного бюджета на работы по капитальному ремонту здания, благодаря чему отремонтированы кровля, фасад, книгохранилище, электропроводка, входная группа, пожарные выходы.

Библиотека-филиал №5 находится в центральной части Мурома – рядом располагается множество учебных заведений, предприятий и многоэтажных жилых домов. Книжный фонд составляет 15 тысяч экземпляров. В рамках проекта «Виртуальный читальный зал» библиотека предоставляет бесплатный доступ к электронным изданиям «Библиотеки ЛитРес», Национальной электронной библиотеки, «БиблиоРоссики» для чтения на мобильных устройствах или персональных компьютерах, а также доступ к правовой электронной базе «Гарант. Образование».

Напомним, до конца года в регионе будут созданы в общей сложности 6 модельных муниципальные библиотек. Две из них – в Александрове и Муроме – уже завершили модернизацию по модельному стандарту. С учётом реализованных в прежние годы проектов, к концу года в регионе будут действовать 13 модельных библиотек.