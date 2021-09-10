В Александрове построят новую школу на 1100 учеников

Родители из Александрова волнуются: когда же в городе появится новая школа, которая поможет избавиться от второй смены и с комфортом разместить учеников? Чиновники их успокаивают: возвести новую школу в городе планируется на улице Жулева в микрорайоне Южный, она будет рассчитана на 1100 школьников. Планируется, что учиться в ней дети начнут в 2025 году. Но пока власти ищут подрядчика для разработки проектной, рабочей и сметной документации, а также открыт вопрос с источниками финансирования: пока денег на строительство нет.