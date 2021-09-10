В Ковровском районе водитель фуры врезался в стоявший на ремонте грузовик

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 9 сентября в 9.50 на 238 километре федеральной трассы М-7 большегруз «Скания» из Удмуртии под управлением водителя 1964 года рождения, следовавший в сторону Москвы, врезался в грузовик «Мерседес Бенц», стоявший на ремонте на обочине и частично на проезжей части.

- В результате травмы получил водитель «Мерседеса», мужчина 1959 года рождения, житель Нижегородской области. Он был доставлен в ЦГБ Коврова, где в четвертом часу того же дня скончался, - рассказал заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Владимирской области Олег Лапшин.

Другой водитель в аварии не пострадал. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия.