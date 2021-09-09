В Вязниках построят культурный центр за 130 миллионов рублей

В 2023-2024 годах Владимирская область получит из федерального бюджета 128,7 миллионов рублей на строительство центра культурного развития в городе Вязники в рамках реализации национального проекта «Культура». Проект будет реализован в части мероприятия «Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек». Предполагается, что в центре создадут открытое общественное пространство для жителей города, где можно будет интересно и содержательно проводить досуг, налаживать неформальные связи, реализовывать творческие идеи. Проектом предусматривается театрально-зрительный зал, кафе, лекционные помещения, медиа-комплекс, выставочный комплекс, помещения для занятий творчеством и научной работой. С его помощью можно будет проводить мероприятия на открытых площадках и интересно организовывать досуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.