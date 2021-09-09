Жителю Вязников неправильно начислялась плата за мусор

Вязниковская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве в деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Биотехнологии».

- С 1 октября 2020 года по 31 мая 2021 года потребителю незаконно начислялась плата за обращение с ТКО из расчета на трех лиц вместо одного, в связи с чем необоснованно образовалась задолженность, - сообщили в областной прокуратуре.

Документы, подтверждающие факт регистрации трех граждан по адресу проживания потребителя у регионального оператора отсутствовали, оснований для расчета и начисления платы в указанном размере не имелось.

Прокуратурой в адрес руководителя общества внесено представление, которое удовлетворено, 1 виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, потребителю произведен перерасчет платы за оказанные услуги, задолженности больше нет.