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Общество9 сентября 2021 14:35

Жителю Вязников неправильно начислялась плата за мусор

Плата за обращение с ТКО начислялась из расчета на трех лиц вместо одного
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Вязниковская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве в деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Биотехнологии».

- С 1 октября 2020 года по 31 мая 2021 года потребителю незаконно начислялась плата за обращение с ТКО из расчета на трех лиц вместо одного, в связи с чем необоснованно образовалась задолженность, - сообщили в областной прокуратуре.

Документы, подтверждающие факт регистрации трех граждан по адресу проживания потребителя у регионального оператора отсутствовали, оснований для расчета и начисления платы в указанном размере не имелось.

Прокуратурой в адрес руководителя общества внесено представление, которое удовлетворено, 1 виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, потребителю произведен перерасчет платы за оказанные услуги, задолженности больше нет.