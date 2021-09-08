В Патриотическом сквере Владимира установят сотни фонарей

Как в мэрии и обещали, благоустройство Патриотического сквера, построенного на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта, продолжится. Сейчас администрация Владимира разместила контракт на второй этап благоустройства сквера. Подрядчику предстоит в срок до 15 ноября выложить новые тротуары, аллеи и дорожки, установить камеры видеонаблюдения, а также осветить пространство: там появится 131 стальная опора и 339 светильников типа «Шар венчающий». За это чиновники готовы отдать без малого 16 миллионов рублей. Подать заявки на участие можно до 13 сентября. Окончательно завершить благоустройство сквера должны весной следующего года. В это время там появятся урны, скамейки, ограды и павильон, где планируется проводить выставки. Кстати, сам Патриотический сквер относительно небольшой – максимально он рассчитан на триста с небольшим человек. В мэрии рассчитывают, что там будут проходить мероприятия патриотического характера, в том числе для школьников.