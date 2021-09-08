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Общество8 сентября 2021 14:33

Во Владимирской области осенью посадят более 33 тысяч деревьев

В регионе проходит акция "Сохраним лес"
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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6 сентября в Собинском районе торжественно прошло первое во Владимирской области мероприятие акции «Сохраним лес». На территории школы №1 города Лакинска 11-классники под руководством сотрудников Собинского лесничества высадили саженцы сосны обыкновенной. Ребята посадили 22 молодых деревца — для будущих выпускников эти сосенки символизируют неразрывную связь с родной школой. А всего осенью текущего года в ходе акции в регионе планируется высадить 33,7 тысяч сеянцев хвойных и лиственных пород, сообщает департамент лесного хозяйства области. Напомним, также в регионе сажают леса, восстанавливая деревья, вырубленные из-за строительства, в том числе дорог.