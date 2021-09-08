Губернатор Владимир Сипягин на своей странице в социальных сетях написал о том, что на восстановление рухнувшей стены Благовещенского монастыря в Муроме выделят больше 2 миллионов рублей.

- Госинспекции по охране объектов культурного наследия из резервного фонда администрации области в 2022 году будет направлено почти 2,6 млн рублей на проведение работ по сохранению памятника федерального значения "Стены и башни" XVII в., входящего в ансамбль Благовещенского монастыря в Муроме. В августе там случилось обрушение. Муром - одна из культурных и туристических жемчужин Владимирской области, и наша задача - сохранить доставшееся нам бесценное наследие для потомков, - написал глава региона.

Напомним, в этом году в Муроме обрушились стены двух соседних монастырей: в апреле рухнула часть ограды муромского Троицкого монастыря, а в конце августа обвалилась стена Свято-Благовещенского мужского монастыря — в церкви говорили, что обрушение связано с коммунальными раскопками, которые велись под монастырскими стенами.