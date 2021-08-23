В Муроме рухнула часть стены Свято-Благовещенского мужского монастыря

Фото из инстаграма монастыря.

22 августа в соцсетях почти 500-летнего Свято-Благовещенского мужского монастыря, что в Муроме, появились фотографии, на которых изображалась разрушенная кирпичная кладка стены ограждения, выходящая на улицу Тимирязева.

По словам муромлян, стена рухнула несколько дней назад, но причину никто назвать не мог. Учитывая, что 18 апреля в другом муромском монастыре – Свято-Троиицком женском – рухнула точно такая же стена, данный случай привлек внимание. По печальной иронии судьбы, обе обители расположены по соседству, буквально на одной площади. Так что менее чем за полгода здесь произошли два аналогичных случая, и оба случая - с объектами культурного наследия.

Фото из инстаграма монастыря.

- Нынешний инцидент произошел около трех часов ночи на 21 августа. Сотрудники охраны монастыря сообщили о разрушении части стены. К счастью, никто из людей не пострадал, - рассказал пресс-секретарь Муромской епархии, иерей Артемий Чернов. - Обвалилось около 10 метров кирпичной кладки.

В Муромской епархии ничего необычного в этом инциденте не видят. И если в Свято-Троицком монастыре во всем винят естественные процессы, то здесь обвал мог произойти чисто по технической причине.

Фото из инстаграма монастыря.

- В течение последней пары лет сотрудниками «Водоканала» производился ряд работ прямо у стен монастыря. Предполагаем, что никакие охранные обязательства тут не соблюдались, так как раскопки проводились даже ближе пяти метров от стены, - говорит отец Артемий. - А размеры котлованов достигали 8-10 метров. Мы уведомляли об этом власти и «Водоканал», однако результата не было.

При этом, по словам священнослужителей, последнее заседание комиссии по этому вопросу с участием представителей областной госинспекции по охране объектов культурного наследия проводилось буквально на днях, но мер так и не приняли.

- Так как эта стена является частью памятника архитектуры, она входит в федеральную собственность Росимущества, в связи с чем мы никакими полномочиями в отношении нее не обладаем, - заключил Артемий Чернов.

В настоящее время монастырская стена так и остается в том виде, в каком она оказалась после обвала. Теперь для ее восстановления придется проходить длительную процедуру согласования, что обусловлено ее особым статусом памятника архитектуры.

Кстати, когда в апреле произошел обвал стены ограждения Свято-Троицкого монастыря, которая давно пребывала в аварийном состоянии, власти пообещали, что обязательно ее восстановят. Однако, по словам представителей Муромской епархии, в настоящее время реставрация этого объекта все еще находится на стадии проектирования. На это время дыру в стене закрыли временным заграждением. Очевидно, теперь та же участь ожидает и стену Свято-Благовещенского мужского монастыря.