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Общество7 сентября 2021 16:22

Во Владимире отремонтировали первую половину моста у ДТЮ

Ее уже открыли для движения автомобилей и пешеходов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Владимира, на сегодняшний день подрядчик уже приступил к работе на второй половине сооружения, где начался демонтаж дорожного покрытия и ограждений.

Что касается волнующего владимирцев «отставания от графика», то в мэрии признали, что действительно некоторое незначительно отклонение от графика было, но его быстро наверстали, пока ждали поставки стройматериалов — строители за это время провели часть работ под мостом, которые были запланированы на более поздние сроки. В связи с этим готовность моста составляет уже более 50 процентов.

Если все пойдет по плану, мост у ДТЮ откроется в ноябре.