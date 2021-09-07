Ведущий египтолог России расскажет владимирцам о тайнах мумии Рамсеса II

17 сентября в 18 часов в "Палаитах" пройдет лекция ведущего египтолога России Виктора Солкина «Рамсес Великий: "Солнце Египта" и созвездие шедевров».

Эпоха правления Рамсеса II – это один из самых ярких периодов расцвета древнеегипетской цивилизации. «Триумвират» великолепнейших городов – Мемфиса, Пер-Рамсеса, Фив, - и невероятные по своему масштабу памятники египетской Нубии. История военных побед и поражений Рамсеса. Первый мирный договор в истории человечества и тайны царской дипломатической переписки XIII в. до н.э. Детективные обстоятельства обнаружения мумии Рамсеса II в одном из тайников фиванского некрополя в XIX столетии. Эти и другие секреты Древнего Египта в проекте «Музейный лекторий».

Билеты можно купить в кассах музея-заповедника. Открыта онлайн-продажа билетов на сайте музея. Мероприятие является участником проекта «Пушкинская карта». Цена билета 200 рублей