Владимирская область вошла в топ-24 регионов с лучшим управлением финансами

Как сообщает администрация Владимирской области, результаты оценки качества управления финансами за минувший год вывели регион в число тех 24 субъектов, которым присвоена высокая степень такого качества.

По сведениям Минфина России, в этом рейтинге учитывается целый ряд различных финансовых показателей, включая взаимодействие с муниципалитетами, прозрачность бюджетного процесса, управление государственной собственностью, а также работу по нацпроектам и майским указам президента России.

Примечательно, что Владимирская область вот уже 15 лет является одним из лидеров этого рейтинга. Нынешний год исключением не стал.