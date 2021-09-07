В Петушинском районе мошенница попалась на продаже детских ходунков

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

Ранее в полицию обратилась 35-летняя местная жительница, которая рассказала, что заказала в интернете детские ходунки. Товар был оплачен, а посылку доставила транспортная компания.

Однако в посылке оказалась совсем не та модель ходунков — продавец прислала более дешевый вариант. После чего перестала выходить на связь. Сумма ущерба составила 14500 рублей.

Женщина обратилась в полицию, и оперативникам удалось вычислить и разыскать человека, продававшего ходунки. Им оказалась 33-летняя жительница Удмуртии, которая не стала отрицать свою причастность и объяснила, что картинку ходунков нашла в интернете, а как только получила деньги, выслала другую модель.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным заключением передано на рассмотрение в Петушинский районный суд.