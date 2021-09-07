Администрация Владимирской области назвала "фейком" заявления об уходе Владимира Сипягина

В последнее время активно муссируются слухи о том, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин планирует перейти в Госдуму и, стало быть, оставить кресло главы региона. 6 августа в очередной раз анонимные телеграм-каналы написали об этом. При этом уточнили, что заявление якобы написано, но ждет 24 сентября, когда пройдут уже выборы в Госдуму.

В администрации Владимирской области в очередной раз на эти сообщения ответили своей стандартной фразой, что все это "фейки", а Владимир Сипягин не планирует покидать пост главы региона.

Кстати, в тех же телеграм-каналах прозвучали имена возможных преемников Владимира Сипягина. Среди них есть глава администрации города Владимира Андрей Шохин, глава округа Муром Евгений Рычков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексей Конышев, Сергей Густов ("Газпром межрегионгаз"), Игорь Маковский (ПАО "Россети-Центр"), Александр Авдеев (депутат Госдумы от Калужской области).