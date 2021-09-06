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Общество6 сентября 2021 9:52

Жители Владимира накопили долгов за электричество на 324 миллиона рублей

А за тепло задолженность составляет и вовсе 366 с лишним миллионов рублей
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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На начало сентября общая сумма долга жителей города Владимира за электрическую энергию перед филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» составила 324 млн рублей, за тепло и горячее водоснабжение – 366,8 млн рублей.

По состоянию на начало сентября владимирский филиал компании составил и направил в полицию около 250 заявлений об административном производстве. На текущий момент суды уже вынесли свыше 50 постановлений о привлечении клиентов компании к административной ответственности.

Один из должников сразу же после отключения электроэнергии обратился в офис компании, закрыл часть платежа на сумму 30 тысяч рублей и заключил договор о реструктуризации оставшейся задолженности.