Жители Владимира накопили долгов за электричество на 324 миллиона рублей

На начало сентября общая сумма долга жителей города Владимира за электрическую энергию перед филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» составила 324 млн рублей, за тепло и горячее водоснабжение – 366,8 млн рублей.

По состоянию на начало сентября владимирский филиал компании составил и направил в полицию около 250 заявлений об административном производстве. На текущий момент суды уже вынесли свыше 50 постановлений о привлечении клиентов компании к административной ответственности.

Один из должников сразу же после отключения электроэнергии обратился в офис компании, закрыл часть платежа на сумму 30 тысяч рублей и заключил договор о реструктуризации оставшейся задолженности.