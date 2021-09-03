Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерло еще 5 человек

3 сентября во Владимирской области лабораторно подтверждено 172 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 49742 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действуют 1512 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 66,6 процента из них занято (1007), свободны 505 коек.

45431 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 163 человека. За период наблюдения в области отмечено 1721 летальный случай (+5 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.