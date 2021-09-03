Во Владимирской области с помощью благотворительной акции удалось собрать в школу почти 4 тысячи детей

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Благотворительная акция «Помоги собраться в школу», которая проходит под эгидой департамента соцзащиты, призвана помочь многодетным, малообеспеченным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов и просто испытывающим материальные затруднения, обеспечить детей всем необходимым для обучения в школе.

В наборы вошли не только канцелярские товары, но и спортивная, школьная форма, рюкзаки.

В текущем году к реализации акции удалось привлечь около 3 миллионов рублей. Кроме того, спонсоры предоставили 1337 уже укомплектованных школьных наборов. 2357 детей, получивших подарки, – будущие первоклассники. 766 ребят имеют инвалидность.