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Общество3 сентября 2021 13:28

Во Владимирской области с помощью благотворительной акции удалось собрать в школу почти 4 тысячи детей

Акция проходила в июле-августе во всех территориях 33-го региона
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото АВО

фото АВО

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу», которая проходит под эгидой департамента соцзащиты, призвана помочь многодетным, малообеспеченным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов и просто испытывающим материальные затруднения, обеспечить детей всем необходимым для обучения в школе.

В наборы вошли не только канцелярские товары, но и спортивная, школьная форма, рюкзаки.

В текущем году к реализации акции удалось привлечь около 3 миллионов рублей. Кроме того, спонсоры предоставили 1337 уже укомплектованных школьных наборов. 2357 детей, получивших подарки, – будущие первоклассники. 766 ребят имеют инвалидность.