В Киржачской школе обнаружили плесень в кабинете

Прокуратура перед началом учебного года провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в средней образовательной школе № 7 города Киржача. Оказалось, что на третьем этаже в учебном кабинете № 29 на потолке и стенах имеются следы протеканий, зафиксирована относительная влажность в помещении, способствующая появлению плесени (грибка). По фактам выявленных нарушений прокуратурой района 31 августа 2021 года в отношении директора школы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений). В этот же день в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление. Устранение нарушений находится на особом контроле прокуратуры района.