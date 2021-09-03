Во Владимире пройдет международный фестиваль "Золотое кольцо"

С 5 по 10 сентября во Владимирской области будет проходить Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо».

Гости этого года – творческие коллективы из Индии и Ирана, Беларуси и Луганской Народной Республики, Хорватии, Азербайджана и России. Владимирскую область на фестивале традиционно представляет ансамбль «Владимирские рожечники» областного Центра народного творчества.

В программе фестиваля – концерты, обмен опытом, мастер-классы для студентов. Основной концертной площадкой творческого форума станет сцена областного Дворца культуры и искусства.

6 сентября в 18.00 здесь состоится концерт-открытие фестиваля, а 9 сентября в 17.00 – официальное закрытие и награждение победителей.

Кроме того, 6 сентября в Доме Дружбы состоится официальный приём руководителей делегаций фестиваля.