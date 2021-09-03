Во Владимирской области за первое полугодие выявлены три нелегальных кредитора

В первом полугодии 2021 года Банк России включил еще три владимирские организации в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это ООО Микрокредитная компания «Адванс» и две организации, которые работали под вывесками «Больше, чем ломбард. Скупка золота» и «Народная скупка».

Банк России рекомендует перед заключением договора найти выбранную компанию в реестре легальных организаций на сайте cbr.ru и сверить данные из него с документами организации: название, контактную информацию, официальный сайт, юридический адрес.

«Под ломбарды нередко маскируются комиссионные магазины. Они приобретают у людей имущество «с правом обратного выкупа». В действительности такая организация может продать «залог» в любое время, поскольку юридически он залогом не является. Настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет. Если вместо залогового билета вам дают подписать договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ, значит, вы обратились не в ломбард», — отметил заместитель управляющего Владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.

Кроме того, под вывеской ломбардов иногда действуют мошенники, которые выманивают у людей деньги.