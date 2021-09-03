В Киржаче крупный пожар случился в частном жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сигнал о том, что на улице Рябиновой горит дом №23, поступил на пульт диспетчеров Киржачского пожарно-спасательного гарнизона в 01.28. На место тут же выехали восемь пожарных на трех спецмашинах.

По прибытии расчеты увидели, что дом горит открытым огнем по всей площади, и существует угроза перехода пламени на соседние здания. Сотрудникам МЧС удалось предотвратить переход огня и вскоре ликвидировать пожар, площадь которого составила 120 квадратных метров. В результате дом был уничтожен почти полностью.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину, которая привела к возгоранию.