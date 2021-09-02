В музее "Старый Владимир" появится аулдиогид для незрячих посетителей

Автономная некоммерческая организация «Акме» передаст руководству Владимиро-Суздальского музея-заповедника аудиогид и другие средства, которые сделают посещение музея более удобным для незрячих и слабовидящих людей. Аудиогид по экспозиции музея «Старый Владимир», адаптированнный для людей с нарушениями зрения, а также тактильная карта Владимира 1889 года и макет здания музея, помогут посетителям с особыми потребностями. Аудиогид включает в себя 40 треков с информацией о музее, электронный маркер-диктофон и брошюру с тактильными схемами всех этажей музея. Текст аудиогида разработан с учетом специфики восприятия слепых и слабовидящих людей и содержит тифлокомментарии ко всем экспонатам музея. Аудиогид подготовлен автономной некоммерческой организацией «Акме» в рамках социального проекта «Туризм без барьеров», поддержанного Фондом президентских грантов. Проект направлен на разработку и внедрение новых форм туристско-рекреационного обслуживания для людей с инвалидностью по зрению на территории города Владимира.