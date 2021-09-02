В Кольчугино открылась "учебная квартира"

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1 сентября в Кольчугино прошло торжественное открытие «Учебной квартиры» дневного пребывания для подготовки детей и молодых людей с инвалидностью к самостоятельной сопровождаемой жизни.

Ребята с инвалидностью будут осваивать навыки самостоятельной жизни: учиться делать покупки, готовить еду, мыть посуду, убирать помещение, пользоваться бытовыми приборами, вести домашнее хозяйство, что, безусловно, пригодится им в будущей жизни без родителей.

«Учебная квартира» находится на 1 этаже многоквартирного дома, оснащена всем необходимым оборудованием для обучения приготовлению пищи, для занятий творчеством, ручным трудом. В квартире большая гостиная и даже тренажерный зал. Осваивать навыки самостоятельного проживания будут ребята с 14 лет. Занятия будут проходить с утра до вечера, курсами по 3 месяца.