Во Владимирских школах есть медкабинеты, но нет врачей

Как отмечают в городской администрации, все учебные заведения города имеют оборудованные и лицензированные медицинские кабинеты. Однако областному департаменту здравоохранения по-прежнему не удалось укомплектовать школы на 100 процентов медицинскими работниками. В настоящее время в 23 муниципальных общеобразовательных организациях медработник находится только два-три раза в неделю. В четырех общеобразовательных организациях график работы медицинского работника не определен, а за школой №7 медработник не закреплен совсем. Также в областной столице открыты 135 вакансий учителей: учителя физики, английского языка, физкультуры, математики, начальных классов, русского языка и литературы. Это примерно 6% от всех работающих в школах педагогах.

Напомним, на подготовку учреждений к новому учебному году выдели более 112,5 миллионов рублей из бюджета и еще почти 15 миллионов – из внебюджетных источников. На эти средства были проведены работы по оснащению и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей (7 учреждений), ремонты кровель (18 учреждений), асфальтового покрытия (6 учреждений). В школах была проведена замена 596 оконных блоков. Также проведены работы по ремонту фасадов зданий, отмостки, входных групп, инженерных коммуникаций.