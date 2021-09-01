Владимирские пенсионеры начнут получать по 10 тысяч рублей со 2 сентября

В сентябре все владимирские пенсионеры, в том числе работающие, которые на 31 августа получают страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению, получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. По прогнозным оценкам Отделения ПФР, их численность составит почти 447 тысяч человек.

Право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии, данные выплаты получат все пенсионеры, включая пенсионеров по инвалидности или потере кормильца. При этом пенсионерам не придётся ничего делать: специалисты ПФР автоматически начислят выплаты по имеющимся данным.

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия, – через выбранную пенсионером организацию (банк, почту или иную доставочную организацию). Пенсионеры, получающие пенсии через банки, единовременную выплату получат уже завтра, 2 сентября (уточним, что 70% владимирских пенсионеров получают пенсии через различные кредитные учреждения).

Граждане, получающие пенсию через Почту России, получат единовременные выплаты в тот же день, что и пенсию. Единовременная выплата также может быть получена по доверенности.

В случае если пенсионер по каким-то причинам не сможет получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая.