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Общество23 августа 2021 16:49

Перекрывать центр ради дня города во Владимире в этом году не будут

Состоится праздник 11 сентября
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Администрация города Владимира определилась с датой празднования Дня города. Праздник состоится 11 сентября. Правда, пока не совсем ясно, будет ли он полностью в онлайн-режиме или что-то все-таки удастся провести "оффлайн".

- В данный момент программа праздника находится в процессе верстки, - сказал Александр Карпилович, официальный представитель мэрии. - Многое зависит еще и от решений Роспотребнадзора, однако если будут оффлайн-мероприятия, то пускать на них мы будем лишь с ПЦР-тестами или сертификатами с QR-кодами. В любом случае, последние пройдут на небольших, камерных площадках.

Последнее заявление практически на сто процентов гарантирует, что перекрывать центр в этом году ради дня города не будут. Так как просто нет смысла. Однако в мэрии хотят компенсировать ограничения салютом. Во всяком случае, фейерверк в этом году для чиновников в приоритете.