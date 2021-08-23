Перекрывать центр ради дня города во Владимире в этом году не будут

Администрация города Владимира определилась с датой празднования Дня города. Праздник состоится 11 сентября. Правда, пока не совсем ясно, будет ли он полностью в онлайн-режиме или что-то все-таки удастся провести "оффлайн".

- В данный момент программа праздника находится в процессе верстки, - сказал Александр Карпилович, официальный представитель мэрии. - Многое зависит еще и от решений Роспотребнадзора, однако если будут оффлайн-мероприятия, то пускать на них мы будем лишь с ПЦР-тестами или сертификатами с QR-кодами. В любом случае, последние пройдут на небольших, камерных площадках.

Последнее заявление практически на сто процентов гарантирует, что перекрывать центр в этом году ради дня города не будут. Так как просто нет смысла. Однако в мэрии хотят компенсировать ограничения салютом. Во всяком случае, фейерверк в этом году для чиновников в приоритете.